Цыганкова хочет подписать клуб из Турции, но препятствием может стать место рождения украинца — СМИ
Виктор Цыганков (Фото: Виктор Цыганков via Instagram)
Вингер испанской Жироны и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
В трансфере 27-летнего футболиста заинтересован Трабзонспор, пишет турецкое издание Taka Gazete.
Уже начались контакты с руководством Жироны, сообщает источник.
При этом серьезным препятствием для трансфера может стать место рождения Цыганкова. Виктор — уроженец Израиля.
Часть болельщиков Трабзонспора может негативно воспринять этот переход. У Турции ухудшились отношения с Израилем после начала новой войны в секторе Газа.
Контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027 года. В сезоне 2024/25 вингер провел за каталонцев 32 матча в различных турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Напомним, в зимнее трансферное окно-2025 в Трабзонспор перешли футболисты Шахтера Александр Зубков и Даниил Сикан. Также за турецкую команду выступает украинский защитник Арсений Батагов.
Сообщалось, что Шахтер готов обменять свою звезду на вратаря сборной Турции и Трабзонспора.