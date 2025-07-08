Цыганкова хочет подписать клуб из Турции, но препятствием может стать место рождения украинца — СМИ

Вингер испанской Жироны и сборной Украины по футболу Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В трансфере 27-летнего футболиста заинтересован Трабзонспор, пишет турецкое издание Taka Gazete.

Уже начались контакты с руководством Жироны, сообщает источник.

При этом серьезным препятствием для трансфера может стать место рождения Цыганкова. Виктор — уроженец Израиля.

Часть болельщиков Трабзонспора может негативно воспринять этот переход. У Турции ухудшились отношения с Израилем после начала новой войны в секторе Газа.

Контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027 года. В сезоне 2024/25 вингер провел за каталонцев 32 матча в различных турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Напомним, в зимнее трансферное окно-2025 в Трабзонспор перешли футболисты Шахтера Александр Зубков и Даниил Сикан. Также за турецкую команду выступает украинский защитник Арсений Батагов.

Сообщалось, что Шахтер готов обменять свою звезду на вратаря сборной Турции и Трабзонспора.

