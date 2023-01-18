«Очень понравился стиль». Футболист сборной Украины объяснил свой переход из Динамо в испанский клуб 18 января, 19:11 Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона (Фото:ФК Жирона)

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал свой переход из киевского Динамо в испанскую Жирону.

По словам Цыганкова, ключевую роль в его переходе сыграл уровень испанского чемпионата и его агент Пере Гвардиола, сообщает YouTube-канал Жироны.

"Люди хотели видеть меня здесь. Ла Лига – одна из лучших лиг в мире. Пере Гвардиола многое сделал для меня и моей семьи, начиная с прошлым летом. Он показал мне клуб, как играет команда", – сказал Цыганков.

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Также Цыганков отметил стиль игры Жироны.

"Мы были на последних двух домашних матчах, и я сам увидел, как играет Жирона. Мне очень понравился стиль футбола. Надеюсь, я буду хорошо играть за команду", - добавил Цыганков.

Сообщалось, что Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона. За трансфер 25-летнего футболиста Динамо получит 5 млн евро. Также киевский клуб получит 50% от суммы предстоящих продаж игрока.

Ранее сообщалось, что Цыганковым интересовались испанские Севилья и Вильярреал.