Цыганков откровенно рассказал о сильных и слабых сторонах Довбика в Жироне 17 августа, 21:00 Виктор Цыганков и Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Атакующий футболист Жироны Виктор Цыганков поделился подробностями адаптации Артема Довбика в команде.

Украинский полузащитник заявил, что он намерен с соотечественником принести пользу испанскому клубу.

«Мы вместе играем за сборную Украины, поэтому хорошо знаем друг друга. Также играли друг против друга. Мы знаем, какие наши лучшие и худшие навыки. Этого достаточно, чтобы понимать друг друга на поле. Мы хотим сделать все возможное для команды.

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Довбик — отличный бомбардир. Он сильный, быстрый, агрессивный в атаке и имеет хорошую связь с полузащитниками. Он хорошо ладит с остальными игроками. Со мной тоже, конечно. Мы можем разговаривать друг с другом и понимать друг друга, поэтому нам легче играть вместе".

Цыганков считает, что Артем уже сумел адаптироваться в команде.

«Пока рано говорить, но я думаю, что он уже адаптировался. Он не говорит на испанском, я тоже, хотя тренерский штаб и одноклубники постоянно помогают нам, чтобы мы могли выкладываться на тренировках и в матчах. Ему легче адаптироваться, чем мне, потому что он также рассчитывает на мою помощь. Я думаю, что у него все будет хорошо, он счастлив!».

Украинец рассказал, что в адаптации форварду помогает Хулиус, который отвечает в команде за экипировку.

«Когда я пришел, то единственным украинцем в команде был Хулиус, он мне очень помог. Я думаю, что Артему будет легче, потому что у него есть Хулиус и я. Все в клубе помогают нам, чтобы мы могли выступать как можно лучше.

Хулиус помогал все время. Всегда. Он мне очень помог, и я ему очень благодарен. Хулиус продолжает нам помогать, теперь и Артему. Нам очень повезло с ним", — приводит слова Цыганкова Diari de Girona.

Напомним, форвард сборной Украины забил мастерский гол в дебютном матче в Испании

Ранее сообщалось, что Довбик и Цыганков установили уникальное достижение в чемпионате Испании.