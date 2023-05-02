Цыганков отметился голевым пасом в победном матче против полуфиналиста Лиги Европы — видео 2 мая, 09:41 Жирона поднялась на восьмое место (Фото:ФК Жирона via Facebook)

Украинский вингер Виктор Цыганков помог Жироне одержать победу со счетом 2:0 в матче 32-го тура чемпионата Испании против Севильи, которая в этом сезоне дошла до полуфинала Лиги Европы.

Цыганков вышел в стартовом составе, а на 55-й минуте, получив мяч во вратарском Севилье, ассистировал на Кастельяноса, который сделал счет 2:0.

Ассист Цыганкова на 02:57



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Победа позволила Жироне подняться на восьмое место. Севилья занимает 11-е место.

На счету Цыганков три гола и четыре голевых передачи за Жирону в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Цыганков получает одну из самых больших зарплат в Жироне — 2,3 млн евро в год.