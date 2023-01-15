Лидер Динамо станет игроком испанского клуба — журналист
Контракт Цыганкова с Динамо истекает летом 2023 года. (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)
Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков станет игроком испанской Жироны, сообщает журналист Давид Санчес.
По информации журналиста, украинский футболист подпишет контракт с испанским клубом в ближайшие дни.
Перед этим украинский журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале Бомбардир написал, что Цыганков перейдет в Жирону летом на правах свободного агента, а этот сезон доиграет в Динамо.
Также была информация, что Цыганкова на днях заметили в Испании на матче Жирона — Севилья, что подогрело слухи о его переходе в клуб из Каталонии.
Контракт Цыганкова с Динамо истекает летом 2023 года.
На этот момент Жирона занимает в чемпионате Испании 11-е место.
Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуются испанские Севилья и Вильярреал.