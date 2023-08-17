«Будет очень печальный конец»: Цыганков эмоционально высказался о войне в Украине и помощи от Европы 17 августа, 19:41 Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

Нападающий Жироны Виктор Цыганков выскзаался по поводу войны Украины против России.

Украинский футболист заявил, что украинский народ нуждается в постоянной поддержке, чтобы одолеть врага.

«Я был там, когда началась война, поэтому хорошо знаю, о чем идет речь. Очень тяжело всем живущим там людям. Мы очень переживали с семьей, когда были в Украине. Это ситуация, которую никто никогда не должен ощущать.

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Мы должны каждый день помогать украинскому народу, моей стране, потому что без нашей помощи у этой истории будет очень печальный конец. Мы должны быть безгранично благодарны нашим мужественным воинам, постоянно защищающим Украину. Даже не хочу представлять, что было бы без них".

Цыганков рассказал, что некоторые ребята из его окружения пошли воевать.

«Никому из членов моей семьи и из моих друзей не пришлось идти воевать. Но друзья моих друзей пошли».

Футболист поделился о том, когда был последний раз в Украине.

«Когда играл последний матч за Динамо, в начале декабря 2022 года. Тогда я уже знал, что подпишу контракт с Жироной.

Новости не показывают полной реальности войны. Реальность такова, что каждый день может произойти какое-то несчастье. Возможно, это происходит прямо сейчас. Нет тихой минуты. Очень сложно.

Ждем нашей победы. Наши воины делают все, чтобы ее получить. Конечно, мы победим, конечно".

Цыагнков призвал мировое общество помогать Украине.

«Эта помощь нам нужна. Без вашей помощи было бы еще труднее. Если кто-то захочет сделать больше, мы будем очень благодарны, но это зависит не от нас.

Я считаю, что самым эффективным способом помощи являются финансовые взносы, потому что на эти деньги украинское правительство сможет купить оружие, чтобы оградить наш народ от атак России.

Есть люди, которые потеряли дом, родных… Это непоправимые потери, и мало что можно сделать, кроме как дать им приют и еду. Это ужасно. Если кто-то может помочь, просто сделайте это", — приводит слова Цыганкова Diari de Girona.

Ранее сообщалось, что легенда Динамо рассказал о своей деятельности в Нацгвардии.