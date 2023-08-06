Цыганков забил гол-красавец за Жирону в дебютном матче Довбика — видео 6 августа, 23:27 Цыганков открыл счет в матче (Фото:ФК Жирона)

Виктор Цыганков отметился голом за Жирону в товарищеском матче с римским Лацио, в котором за испанский клуб дебютировал Артем Довбик.

Цыганков вышел в стартовом составе, а на 50-й минуте открыл счет в матче. Во время атаки Жироны украинец подхватил мяч за пределами штрафной и мощным ударом отправил круглого в угол ворот.

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Позже Кристиан Стуани удвоил преимущество Жироны, после чего на 73-й минуте впервые в составе испанского клуба на поле появился украинский форвард Артем Довбик.

Уже через несколько минут после выхода Довбика Лацио удалось отквитать один мяч благодаря точному удару Валентина Кастельяноса, однако Жироне удалось удержать победный счет -- 2:1.

Сегодня, 6 августа, Довбик подписал с Жироной контракт на пять лет.

Украинец уже провел первую тренировку, на которой футболисты Жироны устроили ему теплый прием.