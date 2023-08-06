Цыганков забил гол-красавец за Жирону в дебютном матче Довбика — видео

6 августа, 23:27
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Цыганков открыл счет в матче (Фото:ФК Жирона)

Цыганков открыл счет в матче (Фото:ФК Жирона)

Виктор Цыганков отметился голом за Жирону в товарищеском матче с римским Лацио, в котором за испанский клуб дебютировал Артем Довбик.

Цыганков вышел в стартовом составе, а на 50-й минуте открыл счет в матче. Во время атаки Жироны украинец подхватил мяч за пределами штрафной и мощным ударом отправил круглого в угол ворот.

Видео дня

https://twitter.com/GironaFC/status/1688273593191251968

Позже Кристиан Стуани удвоил преимущество Жироны, после чего на 73-й минуте впервые в составе испанского клуба на поле появился украинский форвард Артем Довбик.

https://twitter.com/Arnau_Madria9/status/1688272085712359424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688272085712359424%7Ctwgr%5Eea9c17947ff1473976782a8c8477145f32e5af4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000086060-dovbik-debyutiroval-za-zhironu%2F

Уже через несколько минут после выхода Довбика Лацио удалось отквитать один мяч благодаря точному удару Валентина Кастельяноса, однако Жироне удалось удержать победный счет -- 2:1.

Сегодня, 6 августа, Довбик подписал с Жироной контракт на пять лет.

Украинец уже провел первую тренировку, на которой футболисты Жироны устроили ему теплый прием.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Виктор Цыганков Артем Довбик ФК Жирона

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