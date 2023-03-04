Звезда сборной Украины сделал голевую передачу за испанский клуб в третьем матче кряду — видео 4 марта, 19:05 Цыганков (справа) помог забить один из двух мячей Жироны (Фото:ФК Жирона via Facebook)

Звездный футболист сборной Украины Виктор Цыганков отметился голевой передачей за испанскую Жирону в третьем поединке кряду.



В выездном поединке против Хетафе каталонская команда уступала 0:3 к перерыву после голов Унала (дважды) и Майораля.

На 54-й минуте Жироне удалась контратака, по ходу которой Цыганков прорвался справа к чужой штрафной и прострелил на Кастельяноса, а уже тот отправил мяч в сетку.

Видео дня

Читайте также: Барселона победила Реал на выезде и сделала шаг к финалу Кубка Испании

В итоге гости смогли только свести отставание к минимуму благодаря голу Гутьерреса в конце матча, поэтому Хетафе удержал победу.

Это поражение оставило Жирону на 11-м месте с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

Хетафе — Жирона 3:2

Голы: Унал, 2, 15 (с пенальти), Майораль, 44 — Кастельянос, 55, Гутьеррес, 80

Обзор матча Хетафе — Жирона

В прошлом туре Жирона победила Атлетик 3:2, а Виктор Цыганков сделал голевой пас во время первого взятия ворот.