Звезда сборной Украины сделал голевую передачу за испанский клуб в третьем матче кряду — видео
Цыганков (справа) помог забить один из двух мячей Жироны (Фото:ФК Жирона via Facebook)
Звездный футболист сборной Украины Виктор Цыганков отметился голевой передачей за испанскую Жирону в третьем поединке кряду.
В выездном поединке против Хетафе каталонская команда уступала 0:3 к перерыву после голов Унала (дважды) и Майораля.
На 54-й минуте Жироне удалась контратака, по ходу которой Цыганков прорвался справа к чужой штрафной и прострелил на Кастельяноса, а уже тот отправил мяч в сетку.
В итоге гости смогли только свести отставание к минимуму благодаря голу Гутьерреса в конце матча, поэтому Хетафе удержал победу.
Это поражение оставило Жирону на 11-м месте с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.
Хетафе — Жирона 3:2
Голы: Унал, 2, 15 (с пенальти), Майораль, 44 — Кастельянос, 55, Гутьеррес, 80
Обзор матча Хетафе — Жирона
В прошлом туре Жирона победила Атлетик 3:2, а Виктор Цыганков сделал голевой пас во время первого взятия ворот.