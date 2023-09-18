Гол-красавец и эффектный ассист. Цыганков и Довбик вывели Жирону в тройку лидеров чемпионата Испании — видео 18 сентября, 23:57 Цыганков и Довбик выдали шикарный матч (Фото:ФК Жирона)

Украинские футболисты Жироны Виктор Цыганков и Артем Довбик провели мощный матч против Гранады в пятом туре чемпионата Испании.

На 22-й минуте Цыганков получил пас от Савио, подыграл себе под удар и попал в девятку, открыв счет в матче.

После этого уже сам Савио удвоил преимущество Жироны, а еще через несколько минут участие в голевой атаке принял другой украинский игрок бело-красных — Артем Довбик. Форвард после навеса со штрафного головой сбросил на Лопеса, который сделал счет разгромным.

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Во втором тайме Узмуни и Бое сократили счет до минимума, но Коуту поставь точку в матче — 4:2.



После пяти туров Жирона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Гранада — Жирона 2:4

Голы: Узуни, 63, Бое, 85 — Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Цыганков перешел в Жирону в январе этого года, а Довбик стал игроком бело-красных в августе.