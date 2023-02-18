Звезда сборной Украины дебютным голом и эффектным ассистом помог клубу выиграть в испанской Ла Лиге — видео 18 февраля, 00:34 Цыганков забил второй мяч Жироны (Фото:ФК Жирона via Twitter)

Украинский полузащитник Виктор Цыганков забил первый гол и сделал первую результативную передачу за Жирону в матче 22-го испанской Ла Лиги против Альмерии.



При счете 1:0 в пользу своей команды атакующий игрок отозвался на скидку от партнера после подачи с фланга и пробил в сетку.

Спустя две минуты Жирона забила третий мяч, а в конце первого тайма Цыганков отличился эффектной голевой передачей пяткой на Карреру.

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На 65-й минуте украинского футболиста заменили, после чего Альмерия сразу же сократила счет. Тем не менее, впоследствии хозяева поля забили еще два мяча, на что гости ответили одним — 6:2.

Жирона — Альмерия 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 — Рамазани, 66, Туре, 81

Жирона занимает 11-е место в Ла Лиге с отставанием в шесть очков от зоны еврокубков — шестой строчки.



Фото: flashscore.ua

Цыганков дебютировал за Жирону 5 февраля в матче 20-го тура Ла Лиги против Валенсии.