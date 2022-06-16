Самый титулованный футболист в истории ушел из Барселоны

16 июня, 23:41
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Дани Алвес выступал за Барселону в 2008—2016 и 2021−2022 годах (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Дани Алвес выступал за Барселону в 2008—2016 и 2021−2022 годах (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Самый титулованный игрок в истории футбола Дани Алвес покинул Барселону после возвращения в команду более полгода назад.

На своей странице в Instagram 39-летний защитник написал, что руководство каталонского клуба отказалось продлевать его контракт.

Тем самым бразильский исполнитель уйдет из Барселоны на правах свободного агента и имеет возможность перейти в новую команду без денежной компенсации.

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По словам защитника, который уже покидал клуб в 2016 году после восьми лет выступлений, он не планирует завершать карьеру, поскольку хочет сыграть на чемпионате мире 2022 в Катаре.

Дани Алвес является рекордсменом в истории футбола по количеству титулов — в августе 2021 года защитник со сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Токио и увеличил свой послужной список до 43 трофея.

Сообщалось, что после возвращения в Барселону защитник имел оклад в клубе 155 тысяч евро в год, что было наименьшей зарплатой не только в команде, но и во всем чемпионате Испании.

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Теги:   Футбол ФК Барселона Трансферы

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