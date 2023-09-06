«Не бросайте его снова против Усика». Британский ветеран предостерег Дюбуа от реванша с украинским чемпионом 6 сентября, 13:25 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

39-летний боксер Дерек Чисора считает, что Даниэль Дюбуа должен избежать повторного поединка против Александра Усика.

По словам ветерана, команда британца должна организовать для него более легкий бой, чтобы Даниэль смог вернуться после поражения от украинца.

«Команда Дюбуа будет добиваться реванша, потратит деньги на юристов. Я думаю, что бой пойдет на промоутерские торги, если будет реванш. Но есть ли у Уоррена деньги, чтобы привезти Усика в Лондон на бой? Я так не думаю.

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Даниэль — молодой парень, ему всего 25 лет. Даже не ставьте его обратно против Усика. Ему следует провести в декабре легкий бой и начать свое возвращение. Вот и все, ему не надо снова драться с Усиком", — сказал Чисора, передает iFL TV.

Напомним, что Александр Усик мощным ударом нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. В пятой трехминутке британец попал украинцу ниже пояса, однако его команда считает, что удар был легальным и подала апелляцию.

Ранее был обнародован текст апелляции на результат поединка Усик — Дюбуа.