Полузащитник сборной Украины забил первый гол за французский клуб — видео 6 августа, 22:26 Данило Игнатенко недавно стал полноценным игроком Бордо. (Фото:ФК Бордо)

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко отличился дебютным голом за французский Бордо.



Игнатенко забил в матче второго тура Лиги 2 против Родеза.

Украинский футболист огорчил соперника уже на 4-й минуте матча, попав со среднего расстояния в ближний угол.

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Этот гол стал для Игнатенко первым в составе Бордо и помог жирондинцам победить Родез со счетом 3:0.

Игнатенко перешел в Бордо из Шахтера зимой на правах аренды, а недавно футболист подписал с французским клубом полноценный контракт.

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