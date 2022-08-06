Полузащитник сборной Украины забил первый гол за французский клуб — видео

6 августа, 22:26
Данило Игнатенко недавно стал полноценным игроком Бордо. (Фото:ФК Бордо)

Данило Игнатенко недавно стал полноценным игроком Бордо. (Фото:ФК Бордо)

Полузащитник сборной Украины Даниил Игнатенко отличился дебютным голом за французский Бордо.

Игнатенко забил в матче второго тура Лиги 2 против Родеза.

Украинский футболист огорчил соперника уже на 4-й минуте матча, попав со среднего расстояния в ближний угол.

Видео дня
https://twitter.com/BartekGab/status/1555977869523812352

Этот гол стал для Игнатенко первым в составе Бордо и помог жирондинцам победить Родез со счетом 3:0.

Читайте также:
Яркий дебют. Зинченко голевым пасом помог Арсеналу выиграть стартовый матч английской Премьер-лиги — видео

Игнатенко перешел в Бордо из Шахтера зимой на правах аренды, а недавно футболист подписал с французским клубом полноценный контракт.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Сборная Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 21:30
Мнения
Лео Бабаута: «Сможете ли вы довериться себе, чтобы потренироваться доверять?» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
И жизнь изменится. Как научиться доверять самим себе
Лео Бабаута
Идея войны с Украиной родилась в кремлевских кабинетах задолго до фактического начала вторжения (Фото:Коллаж НВ)
Они написали войну /
Кто в Кремле был идеологом нападения на Украину
6 августа, 18:12
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X