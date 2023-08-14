Воспитанник Шахтера забил эффектный дебютный гол за дортмундскую Боруссию — видео

14 августа, 15:29
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Даниил Кревсун (Фото:Instagram)

Даниил Кревсун (Фото:Instagram)

18-летний украинский полузащитник Даниил Кревсун помог Боруссии U-19 одолеть молодежную команду Байера (1:3).

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Украинец отметился голом на 29-й минуте матча, когда после подачи с углового отправил мяч в сетку ворот соперника. Даниил сделал счет 0:2.

Кревсун переехал в Германию после полномасштабного вторжения России в Украину. Сначала игрок выступал за Пройсен Мюнстер, в составе которого забил четыре гола и отдал один ассист в шести матчах.

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В январе 2023 года Данило перешел в Боруссию Дортмунд. До этого футболист находился в структуре донецкого Шахтера.

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Ранее сообщалось, что президент украинского клуба обновил мировой рекорд старейшего игрока в истории футбола.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Боруссия Дортмунд Байер Леверкузен

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