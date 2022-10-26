Нападающий Шахтера в матче Лиги чемпионов курьезно не забил в пустые ворота — видео

26 октября, 19:08
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Сикан мог принести Шахтеру победу (Фото:Reuters/Lee Smith)

Сикан мог принести Шахтеру победу (Фото:Reuters/Lee Smith)

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком (1:1) нападающий донецкого клуба Даниил Сикан отметился ужасным промахом.

На 71-й минуте при счете 1:1 у Шахтера был стопроцентный шанс выйти вперед, однако Сикан не использовал возможность.

Во время атаки Мудрик на скорости выбежал один на один с вратарем, однако не стал пробивать и отдал пас на Сикана, который был один перед пустыми воротами, однако форвард странным образом не попал в ворота.

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В итоге промах нападающего стоил «горнякам» трех очков.

Ранее сообщалось, что защитник австрийского Рида Маттиас Граггер забил гол в свои ворота с чужой половины поля.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Селтик Футбольные курьезы

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