Нападающий Шахтера в матче Лиги чемпионов курьезно не забил в пустые ворота — видео 26 октября, 19:08 Сикан мог принести Шахтеру победу (Фото:Reuters/Lee Smith)

В матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком (1:1) нападающий донецкого клуба Даниил Сикан отметился ужасным промахом.



На 71-й минуте при счете 1:1 у Шахтера был стопроцентный шанс выйти вперед, однако Сикан не использовал возможность.

Во время атаки Мудрик на скорости выбежал один на один с вратарем, однако не стал пробивать и отдал пас на Сикана, который был один перед пустыми воротами, однако форвард странным образом не попал в ворота.

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В итоге промах нападающего стоил «горнякам» трех очков.

Ранее сообщалось, что защитник австрийского Рида Маттиас Граггер забил гол в свои ворота с чужой половины поля.