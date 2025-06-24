«Все удивились». Экс-футболист Шахтер рассказал, отставка какого тренера стала для него шоком

24 июня, 11:05
Даниил Сикан отыграл весь матч (Фото: ФК Трабзонспор)

Экс-форвард Шахтера Даниил Сикан, который теперь выступает за турецкий Трабзонспор, рассказал, как он и команда отреагировала на увольнение Игоря Йовичевича с поста наставника «горняков» в 2023 году.

В интервью YouTube-каналу Игоря Цыганика Сикан заявил, что отставка хорватского тренера была очень неожиданной для игроков донецкого клуба.

«Я тоже удивился. И не хотел, чтобы он уходил. Так же все. У нас была тогда команда очень хорошая. Все удивились», — сказал Сикан.

Йовичевич возглавил Шахтер в июле 2022-го и уже через год привел команду к чемпионскому титулу в УПЛ. В июне 2023 года клуб неожиданно объявил о завершении сотрудничества с наставником.

Ранее сообщалось, что Сикан раскрыл детали конфликта между украинцами и бразильцами в Шахтере.

