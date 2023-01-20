Самого титулованного футболиста в истории арестовали по подозрению в сексуальном насилии 20 января, 14:59 Дани Алвес выступал за Барселону в 2008—2016 и 2021−2022 годах (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Самый титулованный игрок в истории футбола Дани Алвес, который прошлым летом покинул клуб Барселона, был арестован в Испании по подозрению в сексуальном насилии.



Как сообщает Goal.com, 39-летний защитник находится под стражей в полиции после обвинения, выдвинутого против него в декабре 2022 года.

Отмечается, что Алвес посетил полицейский участок в Барселоне утром 20 января, чтобы дать показания против обвинений.

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По данным медиа, теперь бразильца доставят в суд, где он примет участие в заседании, по итогам которого будет вынесено решение о его временном положении, пока расследуется рассматриваемое дело.

Алвес отверг обвинения, выдвинутые против него после посещения ночного клуба Барселоны, заявив: «Да, я был в том месте, с большим количеством людей, и развлекался. И люди, которые знают меня, знают, что я люблю танцевать. Я танцевал и наслаждался, не вторгаясь в чужое пространство».

«Я не знаю, кто эта дама. Вы приходите в уборную, и вам не нужно спрашивать, кто там. Я никогда не вторгался в чье-либо пространство. Как я мог сделать такое с женщиной или девушкой? Нет, ради бога».

Дани Алвес является рекордсменом в истории футбола по количеству титулов — в августе 2021 года защитник со сборной Бразилии выиграл Олимпийские игры в Токио и увеличил свой послужной список до 43 трофеев.

Недавно полузащитника английского Манчестер Сити Бенжамена Менди оправдали по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии.