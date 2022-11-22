ЧМ-2022. Сборная Дании неожиданно не смогла обыграть команду Туниса 22 ноября, 16:58 Команды не порадовали зрителей забитыми мячами (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Дании в стартовом матче группы D чемпионата мира-2022 по футболу не смогла обыграть национальную команду Туниса.



Скандинавы считались фаворитами в поединке, но забить хотя бы раз за 90 минут игры, они так и не смогли.

Африканская команда тоже показала не лучшую игру в атаке. Как итог — нули на табло.

Видео дня

Дания — Тунис 0:0

В другом матче группы сегодня вечером сыграют сборные Франции и Австралии.

В первом поединке дня ЧМ-2022 сборная Аргентины сенсационно проиграла национальной команде Саудовской Аравии.