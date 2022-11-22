ЧМ-2022. Сборная Дании неожиданно не смогла обыграть команду Туниса

22 ноября, 16:58
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Команды не порадовали зрителей забитыми мячами (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Дании в стартовом матче группы D чемпионата мира-2022 по футболу не смогла обыграть национальную команду Туниса.

Скандинавы считались фаворитами в поединке, но забить хотя бы раз за 90 минут игры, они так и не смогли.

Африканская команда тоже показала не лучшую игру в атаке. Как итог — нули на табло.

Видео дня

Дания — Тунис 0:0

В другом матче группы сегодня вечером сыграют сборные Франции и Австралии.

В первом поединке дня ЧМ-2022 сборная Аргентины сенсационно проиграла национальной команде Саудовской Аравии.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Дании

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