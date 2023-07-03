«Такова тренерская жизнь». В Шахтере объяснили неожиданное увольнение наставника после успешного сезона 3 июля, 16:43 Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер)

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал увольнение наставника клуба Игоря Йовичевича, с которым «горняки» в этом сезоне стали чемпионами Украины.

В комментарии YouTube-каналу Шахтера Срна заявил, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с Йовичевичем, чтобы пригласить на должность наставника нидерландца Патрика Ван Леувена, который ранее работал в донецком клубе и имеет большой опыт.

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По мнению Срна, такой шаг принесет Шахтеру больше пользы.

«Во-первых, я хочу дать комментарий по нашему бывшему тренерскому штабу. Большое им спасибо за замечательный год. Сделали очень хорошую работу. Помню, год назад мы здесь встречались, начинали наш путь. Он закончился пару дней назад. Футбол — это такая жизнь, такая тренерская жизнь», — сказал Срна.

Ранее гендиректор Шахтера Сергей Палкин заявил, что вратарь донецкого клуба Андрей Пятов завершил карьеру игрока в составе «горняков».