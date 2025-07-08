«Пришло время сесть за стол». Срна высказался о войне в Украине и призвал к миру

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал работу в Украине на фоне войны с Россией, которая длится 11 лет.

По словам Срны, пришло время Украине и России подписать мирное соглашение, сообщает Marca.

«Об Украине уже не говорят так, как раньше. В мире есть другие войны, и то, что происходит здесь, перестало быть в центре внимания. Но ситуация не изменилась.



Реклама

Мы надеемся, что война скоро завершится, потому что это слишком для всех. Пришло время сесть за стол, поговорить и подписать мирное соглашение", — сказал Срна.

Также хорват рассказал, с какими трудностями сталкивается в своей работе на фоне войны.

«Твоя работа — это не только быть спортивным директором, генеральным директором или тренером. Ты еще и отец, брат для многих молодых игроков, которые приезжают из Бразилии и других стран.



Для них война — это что-то далекое, и не просто объяснить, что происходит, когда ракеты атакуют Киев или любой другой город. Есть игроки, которые потеряли родных и близких — это невыносимая боль", — заявил Срна.

Ранее сообщалось, что Срна раскрыл детали переговоров с новым тренером Шахтера Тураном.