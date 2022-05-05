«Пусть поедут в Мариуполь, Бучу, Чернигов». Срна раскритиковал противников отстранения российских спортсменов от соревнований 5 мая, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер)

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна жестко ответил противникам отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

В эфире телеканала Украина 24 Срна осудил такую позицию противников бана для российских спортсменов и порекомендовал им приехать в Украину, чтобы своими глазами увидеть последствия вторжения РФ.

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"Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет понятно. Во-вторых, российские клубы могут просмотреть Лигу чемпионов по телевизору", - сказал Срна.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил российские клубы и сборную к участию в следующем сезоне в турнирах под эгидой организации.



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