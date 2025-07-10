«У него было желание вернуться»: Срна подтвердил первый трансфер Шахтера

Функционер рассказал, что у 29-летнего игрока было желание вернуться в команду.

«Трансферы? Пока нам никто не нужен. Сегодня к нам присоединился Марлон — у него было большое желание вернуться обратно, опытный игрок, за которого мы заплатили большие деньги, и он сам принял решение вернуться.

Поэтому сегодня мы получили, как я считаю, еще одно серьезное усиление в центре обороны", — приводит слова Срны УПЛ ТБ.

Марлон присоединился к Шахтеру в 2021 году, перейдя из Сассуоло за 12 миллионов евро.

После начала полномасштабной войны бразилец покинул Шахтер и играл на правах аренды за Монцу и Флуминенсе, а в 2024 году разорвал контракт с «горняками», воспользовавшись правилом ФИФА, и перешел в ФК Лос-Анджелес.

Марлон провел за калифорнийцев 27 поединков, в том числе три на клубном чемпионате мира-2025. В начале июля Лос-Анджелес объявил, что не сумел договориться о продлении контракта с защитником.

