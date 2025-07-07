«У него душа футболиста». В Шахтере сравнили Турана с двумя топовыми тренерами

7 июля, 19:37
Поделиться:
Арда Туран — новый тренер Шахтера (Фото: Арда Туран/Instagram)

Арда Туран — новый тренер Шахтера (Фото: Арда Туран/Instagram)

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал об игровых принципах нового главного тренера донецкой команды Арды Турана.

Читайте также:
Шахтер готов обменять свою звезду на вратаря сборной Турции — СМИ

Хорват сравнил Турана с известными специалистами Диего Симеоне и Луисом Энрике, под руководством которых турок выступал за Атлетико и Барселону соответственно.

Реклама

«За последние 25 лет мы не только экспортировали хороших игроков, но и имели выдающихся тренеров: Луческу, Де Дзерби, Луиш Каштру, Фонсека… И у Арды есть все, чтобы стать топ-тренером.

Арда — это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке. У него душа футболиста, он чувствует игроков — а это самое трудное. К тому же у него замечательный штаб.

Мы верим в него и готовы начать новую главу с той же амбицией, как всегда: мы хотим пройти в Лигу Европы и снова стать чемпионами Украины", — цитирует Срну Marca.

Читайте также:
Стало известно, каким матчем стартует новый сезон украинской Премьер-лиги и когда сыграют Динамо и Шахтер

Туран заменил Марино Пушича на посту главного тренера Шахтера. Босниец был уволен по окончании прошлого сезона. Команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Мы писали, что Срна раскрыл детали переговоров с новым тренером Шахтера Тураном.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Дарио Срна ФК Шахтер Футбол Диего Симеоне Арда Туран

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies