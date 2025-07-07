«У него душа футболиста». В Шахтере сравнили Турана с двумя топовыми тренерами

Хорват сравнил Турана с известными специалистами Диего Симеоне и Луисом Энрике, под руководством которых турок выступал за Атлетико и Барселону соответственно.

«За последние 25 лет мы не только экспортировали хороших игроков, но и имели выдающихся тренеров: Луческу, Де Дзерби, Луиш Каштру, Фонсека… И у Арды есть все, чтобы стать топ-тренером.

Арда — это Симеоне в защите и Луис Энрике в атаке. У него душа футболиста, он чувствует игроков — а это самое трудное. К тому же у него замечательный штаб.

Мы верим в него и готовы начать новую главу с той же амбицией, как всегда: мы хотим пройти в Лигу Европы и снова стать чемпионами Украины", — цитирует Срну Marca.

Туран заменил Марино Пушича на посту главного тренера Шахтера. Босниец был уволен по окончании прошлого сезона. Команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ и выиграла Кубок Украины.

