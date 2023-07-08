«Мы видели все». Легендарный голкипер покинул титулованный английский клуб после 12 лет в команде 8 июля, 20:35 Давид де Хеа (Фото:REUTERS/David Klein/File Photo)

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа официально заявил об уходе из Манчестер Юнайтед, акции которого на бирже в Нью-Йорке подскочили перед открытием торгов на 20%.

В своем Twitter-аккаунте испанский голкипер опубликовал пост, в котором попрощался с болельщиками и клубом, в котором выступал на протяжении 12 лет.

«Я хотел бы выразить свою непоколебимую благодарность и признательность за вашу любовь в последние 12 лет. Мы многого достигли с тех пор, как дорогой сэр Алекс Фергюсон привел меня в этот клуб.

Видео дня

Я чувствовал невероятную гордость каждый раз, когда надевал эту футболку, чтобы вести команду, чтобы представлять величайший клуб мира. Это честь, которой награждаться лишь несколько счастливых футболистов.

Это был незабываемый и успешный период. Покинув Мадрид маленьким мальчиком, я не думал, что мы добьемся того, что мы сделали вместе.

Сейчас самое подходящее время, чтобы принять новый вызов, снова попробовать себя в новой атмосфере.

Манчестер всегда будет в моем сердце. Манчестер сформировал меня и никогда не покинет. Мы видели все", — написал де Хеа.

Испанец перешел в Манчестер Юнайтед из Атлетико Мадрид в 2011 году. За это время де Хеа сыграл в футболке «Красных дьяволов» 545 матчей и 190 раз оставлял ворота сухими.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед подписал игрока Челси Мейсона Маунта.

Также известный экс-футболист манчестерского клуба стал одноклубником Цыганкова.