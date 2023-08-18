«Скажите, куда приехать?». Защитник Азовстали отреагировал на жалкий призыв фанов Ариса уничтожить украинских героев — фото

18 августа, 14:26
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Боец полка Азов Давид Касаткин (Химик) (Фото:t.me/khimikdavid4308)

Боец полка Азов Давид Касаткин (Химик) (Фото:t.me/khimikdavid4308)

Украинский военный полка Азов Давид Касаткин с позывным Химик прокомментировал позорный баннер болельщиков греческой команды.

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В первом матче квалификации Лиги конференций между Арисом и Динамо, который проходил в Греции, фаны Ариса враждебно высказались об Азове.

В своем Instagram в stories Химик, который защищал Азовсталь от российских захватчиков, сделал репост сообщения со страницы ультрас греков и спросил, куда ему нужно приехать.

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«Просто пришлите мне сообщение — где? Я приеду», — написал Давид.

Instagram Химика
Фото: Instagram Химика
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Также игроки Динамо после победы красивым жестом унизили фанатов Ариса.

А позже греческие журналисты обиделись на киевский клуб за защиту героев Азовстали.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Полк Азов Война России против Украины

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