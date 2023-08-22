Изменил принципиальную позицию. Бывший звездный игрок Шахтера готов переехать в российский клуб — СМИ 22 августа, 15:23 Нерес и Срна (Фото:ФК Шахтер)

Бразильский вингер Давид Нерес, который покинул Шахтер после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и перешел в Бенфику, близок к уходу из португальского гранда.

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Об этом сообщает record.pt.

По информации источника, Нересу надоело сидеть на скамейке запасных и редко появляться на поле. Футболист готов покинуть Бенфику уже в это трансферное окно.

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Отмечается, что за ситуацией следит российский Зенит, который может предложить за Нереса 40 млн евро. В контракте игрока прописана клаусула в размере 100 млн евро, однако португальцы готовы отпустить бразильца за меньшие деньги.

Сам Нерес не против стать игроком Зенита, хотя ранее заявлял, что не поедет играть в Россию, которая заставила его покинуть Шахтер.

Ранее экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека призвал португальские клубы не торговать с россиянами.