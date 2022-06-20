Шахтер продал в Бенфику купленного полгода назад звездного футболиста

20 июня, 22:58
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Нерес подписал с Бенфикой контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Нерес подписал с Бенфикой контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Бенфика объявила о подписании звездного футболиста Давида Нереса, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

Как сообщает официальный сайт португальского клуба, 25-летний бразильский игрок подписал контракт на пять лет.

По данным медиа, трансфер обошелся Бенфике в 15,3 млн евро, но Шахтер получит только часть этих денег из-за долга за покупку ее бывшего полузащитника Педриньо.

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Последний перешел в донецкий клуб в июне 2021 года за 18 млн евро и пока что остается футболистом «Горняков».

Примечательно, что в соглашении Нереса с Бенфикой прописана сумма отступных в 100 млн евро. По данным Jornal de Notícias, новичок согласился на понижение зарплаты в новом клубе после оклада в 3 млн евро в Шахтере.

Украинский клуб подписал бразильца в январе 2022 года за 12 млн евро. За счет бонусов сумма перехода могла вырасти еще на 4 млн евро.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Бенфика

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