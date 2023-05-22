Вместо Лунина: Реал заинтересован в подписании одноклубника Роналду 22 мая, 21:04 Давид Оспина (Фото:instagram.com/alnassr)

Мадридский Реал рассматривает возможность трансфера голкипера Аль-Насра Давида Оспины.

Испанский гранд активно ищет замену украинскому киперу Андрею Лунину, который хочет уйти, чтобы получать игровую практику.

Как сообщает, «сливочные» готовы подписать вратаря Аль-Насра Давиду Оспину. Мадридцы уверены, что 34-летний колумбиец будет идеальным сменщиком для основного голкипера команды Тибо Куртуа.

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Отметим, что Оспина выступает за саудовский клуб вместе с Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Оспина провел 14 матчей за Аль-Наср, в которых пропустил шесть голов и девять раз сыграл на ноль. Ранее колумбиец выступал за лондонский Арсенал и Наполи.

Ранее сообщалось, что Реал определился с судьбой главного тренера после досадного вылета из Лиги чемпионов.