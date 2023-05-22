Вместо Лунина: Реал заинтересован в подписании одноклубника Роналду
Давид Оспина (Фото:instagram.com/alnassr)
Мадридский Реал рассматривает возможность трансфера голкипера Аль-Насра Давида Оспины.
Испанский гранд активно ищет замену украинскому киперу Андрею Лунину, который хочет уйти, чтобы получать игровую практику.
Как сообщает, «сливочные» готовы подписать вратаря Аль-Насра Давиду Оспину. Мадридцы уверены, что 34-летний колумбиец будет идеальным сменщиком для основного голкипера команды Тибо Куртуа.
Отметим, что Оспина выступает за саудовский клуб вместе с Криштиану Роналду.
В текущем сезоне Оспина провел 14 матчей за Аль-Наср, в которых пропустил шесть голов и девять раз сыграл на ноль. Ранее колумбиец выступал за лондонский Арсенал и Наполи.
Ранее сообщалось, что Реал определился с судьбой главного тренера после досадного вылета из Лиги чемпионов.