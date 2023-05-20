«Закрой рот!» Гвардиола получает удовольствие, когда на него кричат футболисты — видео 20 мая, 13:04 Гвардиола и Де Брейне (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал эпизод в полуфинальном матче ЛЧ против Реала (4:0), когда Де Брейне после потери мяча начал на него кричать.

В моменте, когда бельгиец владел мячом, наставник «горожан» эмоционально подсказывал футболисту, чтобы тот быстрее отдал пас партнеру. Де Брейне не сдержал эмоций и жестко ответил тренеру.

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«Закрой рот! Закрой рот!» — выкрикнул игрок Манчестер Сити.

Гвардиола отметил, что футболист не впервые ругается на него и ему это нравится.

«Мне нравится, когда мы кричим друг на друга. Иногда, в некоторых играх, это немного сдержанно. Мне нравится эта энергия. Это уже не впервые, не все видят сколько раз он кричит на меня на поле. Это то, что нам нужно. После этого он становится лучшим», — цитирует Гвардиолу Football Talk.

Ранее сообщалось, что 10 июня Манчестер Сити сыграет в финале ЛЧ против Интера.

