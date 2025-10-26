Исполняя пенальти. Звездный Де Брюйне курьезно травмировался в центральном матче Серии А — видео
Де Брюйне не доиграл поединок с Интером (Фото: REUTERS/Matteo Ciambelli)
Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне получил повреждение в поединке восьмого тура чемпионата Италии против Интера.
На 33-й минуте Де Брюйне подошел к 11-метровой отметке, чтобы пробить пенальти.
Бельгиец реализовал попытку, но во время выполнения удара травмировался. Футболист сразу схватился за заднюю поверхность бедра.
34-летний Де Брюйне не сумел продолжить матч — его заменил защитник Матиас Оливера.
Наполи в итоге победил Интер со счетом 3:1 в одном из центральных поединков всего первого круга Серии А. Неаполитанцы возглавили турнирную таблицу, набрав 18 очков.
Напомним, Де Брюйне присоединился к действующим чемпионам Италии летом этого года, подписав контракт на два сезона.
Кевин провел десять лет (2015−2025) в составе Манчестер Сити, где шесть раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился игроком сезона в АПЛ.
