Де Брюйне не доиграл поединок с Интером (Фото: REUTERS/Matteo Ciambelli)

Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне получил повреждение в поединке восьмого тура чемпионата Италии против Интера.

На 33-й минуте Де Брюйне подошел к 11-метровой отметке, чтобы пробить пенальти.

Бельгиец реализовал попытку, но во время выполнения удара травмировался. Футболист сразу схватился за заднюю поверхность бедра.

34-летний Де Брюйне не сумел продолжить матч — его заменил защитник Матиас Оливера.

Наполи в итоге победил Интер со счетом 3:1 в одном из центральных поединков всего первого круга Серии А. Неаполитанцы возглавили турнирную таблицу, набрав 18 очков.

Напомним, Де Брюйне присоединился к действующим чемпионам Италии летом этого года, подписав контракт на два сезона.

Кевин провел десять лет (2015−2025) в составе Манчестер Сити, где шесть раз выигрывал чемпионат Англии и дважды становился игроком сезона в АПЛ.

