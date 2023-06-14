«Не имеет границ»: Бывший тренер Мудрика назвал особое условие для успеха украинца в Челси

14 июня, 18:09
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Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби высказался по поводу адаптации нападающего Челси Михаила Мудрика в Англии.

Бывший тренер донецкого Шахтера считает, что украинскому игроку нужен индивидуальный подход.

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«Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но ему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.

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Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особым футболистом", — рассказал тренер Брайтона YouTube-канала Bobo Effe.

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Напомним, Мудрик перебрался в Челси в январе 2023 года. За это время он провел 15 игр в чемпионате Англии, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что 22-летний украинец поразил своим поступком нового наставника Челси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик

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