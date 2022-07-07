Итальянский тренер расторг контракт с Шахтером через год после своего назначения — СМИ 7 июля, 00:30 Контракт Де Дзерби с Шахтером должен был закончиться в 2023 году (Фото:ФК Шахтер)

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби после получения разрешения на поиск нового клуба расторг контракт спустя год после своего назначения, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



В случае ухода 43-летний итальянский специалист покинет донецкий клуб за один год до окончания его соглашения.

Под руководством Де Дзерби Шахтер выиграл Суперкубок Украины в 2021 году.

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Ранее после товарищеского матча Шахтера против Хайдука Роберто Де Дзерби заявил, что, вероятно, это был его последний поединок во главе «Горняков».

Сообщалось, что новым главным тренером донецкой команды, скорее всего, станет наставник Днепра-1 Игор Йовичевич.

Отмечается, что главным аргументом для тренера возглавить Шахтер стало то, что клуб сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона.



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