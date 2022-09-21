«Я уважаю достоинство украинцев». Итальянский тренер поделился воспоминаниями о работе в Шахтере 21 сентября, 16:51 Де Дзерби покинул Шахтер в июле 2022 года (Фото:ФК Шахтер)

Новый тренер английского Брайтона Роберто Де Дзерби поделился воспоминаниями наставником донецкого Шахтера.

Де Дзерби рассказал, что не ожидал так быстро покинуть Шахтер, однако из-за полномасштабного вторжения России расторг контракт с клубом, сообщает The Guardian.

У итальянского тренера остались теплые воспоминания об Украине и игроках, с которыми он работал.

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"Я уважаю достоинство украинцев, игроков, которых я тренировал эти восемь месяцев и клуба. Этот опыт многому научил меня и мой тренерский штаб.

Когда вы уезжаете из родной страны, чтобы работать за границей, вы приносите что-то свое туда, но когда вы уезжаете, вы забираете оттуда с собой очень многое. Я взял многое от опыта работы в Украине. Некоторые вещи останутся в тебе навсегда. Конечно, было больно уходить и прощаться с игроками", — сказал Де Дзерби.

Де Дзерби возглавлял Шахтер с мая 2021 года, а покинул донецкий клуб в июле 2022 года.



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