Клуб экс-наставника Шахтера отобрал очки у чемпиона Англии и впервые в истории вышел в Лигу Европы — видео

25 мая, 10:18
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До работы в Брайтоне Де Дзерби возглавлял Шахтер (Фото:Reuters/Paul Childs)

До работы в Брайтоне Де Дзерби возглавлял Шахтер (Фото:Reuters/Paul Childs)

Брайтон, который возглавляет экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, сыграл вничью 1:1 с Манчестер Сити в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

На гол Фодена подопечные Де Дзерби ответили точным ударом Энкисо.

Благодаря ничьей Брайтон гарантировал себе шестое место в АПЛ и забронировал место в групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2023/24.

Видео дня

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Брайтон, основанный в 1901 году, впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Брайтон — Манчестер Сити 1:1
Голы: Энкисо, 38 — Фоден, 25

https://www.youtube.com/watch?v=1cBpKduILpw&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер Английская Премьер-лига Роберто Де Дзерби

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