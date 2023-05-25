Клуб экс-наставника Шахтера отобрал очки у чемпиона Англии и впервые в истории вышел в Лигу Европы — видео 25 мая, 10:18 До работы в Брайтоне Де Дзерби возглавлял Шахтер (Фото:Reuters/Paul Childs)

Брайтон, который возглавляет экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, сыграл вничью 1:1 с Манчестер Сити в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

На гол Фодена подопечные Де Дзерби ответили точным ударом Энкисо.

Благодаря ничьей Брайтон гарантировал себе шестое место в АПЛ и забронировал место в групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2023/24.

Видео дня

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Брайтон, основанный в 1901 году, впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Брайтон — Манчестер Сити 1:1

Голы: Энкисо, 38 — Фоден, 25

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии.