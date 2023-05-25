Клуб экс-наставника Шахтера отобрал очки у чемпиона Англии и впервые в истории вышел в Лигу Европы — видео
До работы в Брайтоне Де Дзерби возглавлял Шахтер (Фото:Reuters/Paul Childs)
Брайтон, который возглавляет экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, сыграл вничью 1:1 с Манчестер Сити в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
На гол Фодена подопечные Де Дзерби ответили точным ударом Энкисо.
Благодаря ничьей Брайтон гарантировал себе шестое место в АПЛ и забронировал место в групповом этапе Лиги Европы в сезоне 2023/24.
Брайтон, основанный в 1901 году, впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Брайтон — Манчестер Сити 1:1
Голы: Энкисо, 38 — Фоден, 25
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии.