Шахтер переезжает. Горняки в поисках нового еврокубкового стадиона из-за Легии 10 мая, 09:34 Шахтер рассматривает стадион в Гданьске (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер, после 25-го тура гарантировавший себе место в пятерке УПЛ, сменит еврокубковую прописку.

В этом сезоне горняки проводили домашние матчи ЛЧ и ЛЕ на домашнем стадионе варшавской Легии. Однако в следующей кампании Шахтер не сможет играть еврокубковые игры на Стадионе Войска Польского из-за столичного клуба, квалифицировавшегося в Лигу конференций.

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Дончане уже рассматривают стадион в Гданьске, сообщает Meczyki.pl.

Гданьская Лехия понизилась в классе, поэтому может оставить Полсат Плюс Арену, которая вмещает в себя 44 000 зрителей.

В начале текущего сезона Шахтер уже рассматривал Гданьск Арену в качестве домашнего еврокубкового стадиона, но из-за финансовых условий горняков стороны не смогли договориться.

Ранее Минай иронически отреагировал на поражение от Шахтера после ужасной ошибки арбитра.