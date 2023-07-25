Месси приковал к экранам огромное количество американцев — СМИ

25 июля, 10:44
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Лео Месси (Фото:Major League Soccer via USA TODAY Sports/File Photo)

Лео Месси (Фото:Major League Soccer via USA TODAY Sports/File Photo)

21 июля аргентинский нападающий Лионель Месси отметился дебютным голом за Интер Майами против Крус Асуля (2:1) в своей первой игре за клуб.

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Дебют Месси заставил рекордное количество телезрителей в США включить футбольный матч.

По информации TyC Sports, поединок смотрели 12,5 млн человек.

Также отмечается, что количество просмотров матча Интер Майами против Крус Асуля переплюнуло игру НБА между Бостоном и Голден Стейт, которую посмотрели 12,4 млн зрителей.

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Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что трансляцию презентации Лео Месси в американском клубе посмотрела почти половина населения планеты.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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