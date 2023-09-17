«У него большой потенциал»: тренер Бенфики оценил дебют Трубина 17 сентября, 13:26 Анатолий Трубин (Фото:ФК Бенфика)

Украинский голкипер Анатолий Трубин провел первую игру за Бенфику в рамках чемпионата Португалии, в котором лиссабонский клуб обыграл Визелу (2:1).

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал дебют украинца. По словам специалиста, Анатолий отличный вратарь, что начал показывать с первого поединка.

«Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы уверены в нем, но когда игрок приезжает в конце (предсезонки — прим.), всегда трудно решить, когда дать ему играть.

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Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму. В первых матчах я ставил Самуэла Соареша, который также проявил себя хорошо, поэтому я считаю, у нас отличный выбор на позиции вратаря.

Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Отметим, что Анатолий пропустил гол с пенальти, который был назначен в концовке встречи.

Обзор матча Визела — Бенфика:

Ранее сообщалось, что украинский футболист подписал новый контракт с Ювентусом.