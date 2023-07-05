Александр Зинченко снова сыграет с самым дорогим игроком английской Премьер-лиги — журналист

5 июля, 13:16
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Деклан Райс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff/File Photo)

Деклан Райс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff/File Photo)

Лондонский Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, вскоре объявит о трансфере опорного полузащитника Вест Хэма и сборной Англии Деклана Райса.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, клубы уже закрыли сделку и футболист на этой неделе пройдет медосмотр перед официальным представлением. Арсенал заплатит за Райса 105 миллионов фунтов с бонусами и сделает его самым дорогим трансфером Премьер-лиги.

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Таким образом Александр Зинченко снова сыграет в одной команде с самым дорогим игроком АПЛ. До этого он выступал с Джеком Грилишем в Манчестер Сити, за которого «горожане» заплатили 100 млн фунтов без бонусов.

В прошлом сезоне во всех турнирах Райс сыграл 50 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе перешел в мадридский Реал за космические деньги и стал самым дорогим игроком в истории футбола.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Трансферы Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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