Александр Зинченко снова сыграет с самым дорогим игроком английской Премьер-лиги — журналист
Деклан Райс (Фото:Reuters/Jason Cairnduff/File Photo)
Лондонский Арсенал, за который выступает Александр Зинченко, вскоре объявит о трансфере опорного полузащитника Вест Хэма и сборной Англии Деклана Райса.
Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, клубы уже закрыли сделку и футболист на этой неделе пройдет медосмотр перед официальным представлением. Арсенал заплатит за Райса 105 миллионов фунтов с бонусами и сделает его самым дорогим трансфером Премьер-лиги.
Таким образом Александр Зинченко снова сыграет в одной команде с самым дорогим игроком АПЛ. До этого он выступал с Джеком Грилишем в Манчестер Сити, за которого «горожане» заплатили 100 млн фунтов без бонусов.
В прошлом сезоне во всех турнирах Райс сыграл 50 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Мбаппе перешел в мадридский Реал за космические деньги и стал самым дорогим игроком в истории футбола.