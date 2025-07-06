Легендарный Деку назвал лучшего партнера по команде в карьере — это не Месси и не Роналду
Деку выступал за Барселону в 2004—2008 годах (Фото: instagram.com/deco_official)
Бывший полузащитник Барселоны и сборной Португалии Деку, который сейчас работает спортивным директором каталонского клуба, считает бразильца Роналдиньо сильнейшим футболистом, с которым он когда-либо играл.
Португалец признался, что восхищался техническими способностями Роналдиньо.
«Я играл с молодым Месси и молодым Криштиану [Роналду]. Но если выбирать [лучшего одноклубника], то я бы выбрал Роналдиньо.
Из всех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. Его техника — вау! Он делал невероятные вещи.
Самый совершенный игрок, с которым я играл, — это Месси. В Криштиану меня больше всего поражает то, что он всегда хочет учиться. Поначалу он даже не нарушал правила", — цитирует Деку Mundo Deportivo.
Напомним, Роналдиньо становился обладателем Золотого мяча по итогам 2005 года. В 2002-м он выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, а в 2006-м победил в Лиге чемпионов с Барселоной.
