Бывший полузащитник Барселоны и сборной Португалии Деку, который сейчас работает спортивным директором каталонского клуба, считает бразильца Роналдиньо сильнейшим футболистом, с которым он когда-либо играл.

Португалец признался, что восхищался техническими способностями Роналдиньо.

«Я играл с молодым Месси и молодым Криштиану [Роналду]. Но если выбирать [лучшего одноклубника], то я бы выбрал Роналдиньо.

Реклама

Из всех, с кем я играл, Роналдиньо был лучшим. Его техника — вау! Он делал невероятные вещи.

Самый совершенный игрок, с которым я играл, — это Месси. В Криштиану меня больше всего поражает то, что он всегда хочет учиться. Поначалу он даже не нарушал правила", — цитирует Деку Mundo Deportivo.

Напомним, Роналдиньо становился обладателем Золотого мяча по итогам 2005 года. В 2002-м он выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии, а в 2006-м победил в Лиге чемпионов с Барселоной.

Ранее легендарный Лотар Маттеус заявил, что Ламин Ямаль заслужил Золотой мяч в 2025 году.