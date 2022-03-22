Деньги пойдут ВСУ. Тренер клуба украинской Премьер-лиги продает медаль за победу в Кубке УЕФА

22 марта, 14:31
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Юрий Вирт (Фото:Юрий Вирт via Instagram)

Юрий Вирт (Фото:Юрий Вирт via Instagram)

Главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер.

Об этом Вирт сообщил в своем аккаунте в Instagram, опубликовав обращения и видеофрагменты финала, в котором Шахтер победил Вердер со счетом 2:1.

Торги пройдут под публикацией Вирта. Стартовая цена 2000 гривен, а минимальный шаг - 1000 гривен.

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«Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограничено количество. Конец торгов – в четверг, 24 марта, в 20.00. Все средства пойдут на поддержку ВСУ», – написал Вирт.

Ранее сообщалось, что нападающий лондонского Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Война в Украине ФК Верес

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