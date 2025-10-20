Скандал в УПЛ: нападающий отстранен от первой команды и планирует подать на свой клуб в суд

Как сообщил журналист Игорь Бурбас в эфире Youtube-канала BurBuzz, 31-летний футболист принял такое решение после того, как президент клуба перевел его в дубль.

«Дениса Безбородько перевели в дубль. Это решение президента клуба. Форвард поехал в Чернигов, где зашел в какое-то заведение, где он наговорил чего-то лишнего о Кудровке. Владелец этого ресторана оказался близким другом Романа Солодаренко, президента клуба. Он рассказал ему, что о его команде наговорили.

Реклама

Теперь Безбородько планирует судиться с Кудровкой из-за отстранения. Главный тренер ему позвонил и сказал, что тот переведен в дубль по решению президента. Безбородько воспринимает это так, будто клуб хочет найти причину расторгнуть с ним контракт".

В сезоне-2025/26 Безбородько провел за Кудровку четыре матча, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в Испании футболисты устроили акцию протеста во время игры