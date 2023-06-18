Украинский футболист красивым дальним ударом принес ничью американскому клубу — видео

18 июня, 11:38
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Денис Костышин (Фото:instagram: kostyshyn_denys)

Денис Костышин (Фото:instagram: kostyshyn_denys)

Бывший полузащитник Колоса и Александрии Денис Костышин отметился голом за Эль-Пасо в матче против Тампа-Бэйя во втором по значению чемпионате в США.

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В 15-м туре USL Championship на 63-й минуте украинский футболист вне пределов штрафной площадки дальним ударом отправил мяч в сетку и сравнял счет (1:1).

https://twitter.com/USLChampionship/status/1670266680302538752

Через несколько минут после гола Костышин был заменен. До конца матча счет на табло не изменился.

Видео дня

Отметим, что украинец за 25 матчей в составе Эль-Пасо забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Костышина был признан лучшим взятием ворот тура в США.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

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