Гол недели: известный украинский футболист получил награду в США — видео
Денис Костышин (Фото:twitter.com/eplocomotivefc)
Денис Костышин успешно выступает в американской лиге USL Championship.
Украинский полузащитник принес победу своему Эль-Пасо Локомотив в матче против Сан-Диего Лоял (2:1). И этот гол Костышина зрители назвали самым красивым в туре.
Денису Костышину 25 лет. В Украине он выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо Локомотив перешел в конце 2022 года. За американскую команду сыграл 8 матчей и забил 2 гола.
Ранее форвард Манчестер Сити побил рекорд по количеству голов в английской Премьер-лиге.