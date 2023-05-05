Гол недели: известный украинский футболист получил награду в США — видео 5 мая, 19:50 Денис Костышин (Фото:twitter.com/eplocomotivefc)

Денис Костышин успешно выступает в американской лиге USL Championship.



Украинский полузащитник принес победу своему Эль-Пасо Локомотив в матче против Сан-Диего Лоял (2:1). И этот гол Костышина зрители назвали самым красивым в туре.

Chugging through the defense to take all three points! 🚂



Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine🌟 pic.twitter.com/FjUc3uakCJ — USL Championship (@USLChampionship) May 4, 2023

Денису Костышину 25 лет. В Украине он выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо Локомотив перешел в конце 2022 года. За американскую команду сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

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