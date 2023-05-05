Гол недели: известный украинский футболист получил награду в США — видео

5 мая, 19:50
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Денис Костышин (Фото:twitter.com/eplocomotivefc)

Денис Костышин (Фото:twitter.com/eplocomotivefc)

Денис Костышин успешно выступает в американской лиге USL Championship.

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Украинский полузащитник принес победу своему Эль-Пасо Локомотив в матче против Сан-Диего Лоял (2:1). И этот гол Костышина зрители назвали самым красивым в туре.

Денису Костышину 25 лет. В Украине он выступал за Днепр, Колос и Александрию. В Эль-Пасо Локомотив перешел в конце 2022 года. За американскую команду сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

Видео дня

Ранее форвард Манчестер Сити побил рекорд по количеству голов в английской Премьер-лиге.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол

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