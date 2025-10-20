Экс-футболист Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру за рубежом

20 октября, 16:43
Поделиться:
Денис Олейник (Фото: ФК СИК)

Денис Олейник (Фото: ФК СИК)

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник вернулся в финский футбольный клуб СИК в качестве тренера.

Читайте также:
Сделал два ассиста. Украинский футболист принял участие в феерическом разгроме соперника в зарубежном чемпионате — видео

38-летний экс-футболист стал помощником главного тренера резервной команды СИКа, которая выступает во втором по силе дивизионе страны, сообщает пресс-служба клуба.

Реклама

Олейник также возглавил СИК Акатемию 2, вторую резервную команду финского клуба. Контракт с украинцем рассчитан на два сезона.

Напомним, Олейник был игроком СИКа в 2018—2022 годах, после чего вернулся в Украину, где завершил карьеру и получил тренерскую лицензию. В сентябре этого года Денис покинул любительский клуб Авангард Лозовая.

За свою профессиональную карьеру Олейник выступал за Динамо Киев, Арсенал Киев, харьковский Металлист, Днепр, Витесс, Дармштадт, Десну, Гелиос, СИК, Ворсклу и ЛНЗ.

Читайте также:
«Очень скромный человек». Футболист Карпат рассказал о дружбе со звездой Манчестер Сити, который выиграл Золотой мяч

В активе бывшего футболиста 12 матчей за национальную сборную Украины.

Ранее мы писали, что украинский футболист забил роскошный гол со штрафного в Польше.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Финляндия Сборная Украины ФК Динамо (Киев) Денис Олейник

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies