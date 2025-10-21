Бывший футболист Динамо и Металлиста рассказал, как он уехал из Украины для работы в финском клубе

Украинец рассказал, что у него был договор с президентом клуба о том, чтобы начать тренерскую карьеру.

«У меня хорошие отношения с президентом клуба. Многие сотрудники работают здесь еще со времен моей игровой карьеры. Когда я возвращался в Украину в июле 2022 года, то у меня был действующий контракт с Сейняйоки, но я настаивал, чтобы меня отпустили на родину и президент пошел мне навстречу. В моем контракте была прописана опция, что после завершения карьеры я буду работать тренером в клубе.

Когда я получил тренерскую лицензию А, в начале сентября, то связался с президентом, мы все обсудили и я начал тренерскую работу в клубе".

Олейник поделился подробностями своих обязанностях в клубе.

«Я ассистент главного тренера во второй команде и главный тренер в третьей, где выступают ребята 15−16 лет. Сегодня я уже успел провести первую тренировку, мне все нравится.

Первая команда сейчас выступает в элитном дивизионе и ведет борьбу за чемпионство, вторая команда играет в Первой лиге и третья — во Второй. Во второй команде выступают ребята возрастом до 23-х лет, но основная масса игроков — это 16−18 лет. Талантливой молодежи, которая скоро усилит первую команду, очень много.

Кто главный тренер второй команды, у которого я ассистент? Известный португальский специалист Паулу Лопеш, который много лет был вратарем Бенфики, а потом работал в структуре клуба".

Денис сообщил, что покинул Украину согласно действующему законодательству, ведь у него трое детей.

«У меня 3 детей и оформлена отсрочка согласно действующему законодательству. Я же не побоялся во время войны вернуться в Украину и сделал для этого все возможное, несмотря на действующий контракт с Сейняйоки. Я бы себя не уважал и считал бы ссыкуном, если бы не вернулся. У меня была мечта завершить игровую карьеру в Украине и я ее осуществил.

Не поступали ли вам предложения из Украины? Были только разговоры, но без конкретики. Некоторые варианты были не интересны мне. Раскрывать названия клубов я не вижу смысла", — сказал Олейник в интервью Украинскому футболу.

За свою профессиональную карьеру Олейник выступал за Динамо Киев, Арсенал Киев, харьковский Металлист, Днепр, Витесс, Дармштадт, Десну, Гелиос, СИК, Ворсклу и ЛНЗ.

В активе бывшего футболиста 12 матчей за национальную сборную Украины.

