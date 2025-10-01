«В Грецию или Турцию не собираюсь». Ключевой футболист Динамо заявил, что клуб не ведет с ним переговоры о новом контракте
Денис Попов хочет покинуть Динамо Киев (Фото: ФК Динамо Киев)
Защитник киевского Динамо Денис Попов и рассказал о ситуации со своим контрактом с клубом и возможном трансфере в другую команду.
Попов опроверг слухи о трансфере за границу, которые распространялись в Telegram-каналах, сообщает Динамомания.
«В Грецию или Турцию пока точно не собираюсь», — заявил Попов.
Футболист также прокомментировал ситуацию относительно продления контракта, который истекает следующим летом.
«Пока что никакого обсуждения с руководством не было», — подытожил Попов.
Ранее сообщалось, что Попов отказался продлевать контракт и хочет покинуть клуб.