«В Грецию или Турцию не собираюсь». Ключевой футболист Динамо заявил, что клуб не ведет с ним переговоры о новом контракте

1 октября, 16:48
Поделиться:
Денис Попов хочет покинуть Динамо Киев (Фото: ФК Динамо Киев)

Денис Попов хочет покинуть Динамо Киев (Фото: ФК Динамо Киев)

Защитник киевского Динамо Денис Попов и рассказал о ситуации со своим контрактом с клубом и возможном трансфере в другую команду.

Читайте также:
«В 2024 году потратили 1,6 млрд грн». В Динамо раскрыли годовой бюджет клуба

Попов опроверг слухи о трансфере за границу, которые распространялись в Telegram-каналах, сообщает Динамомания.

«В Грецию или Турцию пока точно не собираюсь», — заявил Попов.

Реклама

Футболист также прокомментировал ситуацию относительно продления контракта, который истекает следующим летом.

«Пока что никакого обсуждения с руководством не было», — подытожил Попов.

Ранее сообщалось, что Попов отказался продлевать контракт и хочет покинуть клуб.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Денис Попов Футбол ФК Динамо (Киев)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies