«Какое же ты чмо». Журналист жестко осудил Тимощука за радость и сердечки фанатам после победы в чемпионате России — фото
Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола (Фото:instagram.com/power4timo)
Журналист Александр Денисов жестко осудил экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука за то, как тот праздновал победу в чемпионате России с санкт-петербургским Зенитом, где он работает ассистентом главного тренера.
Директор телеканалов Футбол ½/3 опубликовал в сторис Instagram фото 43-летнего специалиста, на котором тот с улыбкой на лице приветствовал фанатов своей команды и посылал им сердечки.
«Счастье? Какое же ты чмо», — кратко прокомментировал свой пост Денисов.
Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.
Из стана «горняков» Анатолий перешел в санкт-петербургский Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.
За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.
Ранее Тимощука лишили звания почетный гражданин Луцка.
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