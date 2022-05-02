«Какое же ты чмо». Журналист жестко осудил Тимощука за радость и сердечки фанатам после победы в чемпионате России — фото

2 мая, 11:09
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Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола (Фото:instagram.com/power4timo)

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола (Фото:instagram.com/power4timo)

Журналист Александр Денисов жестко осудил экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука за то, как тот праздновал победу в чемпионате России с санкт-петербургским Зенитом, где он работает ассистентом главного тренера.

Директор телеканалов Футбол ½/3 опубликовал в сторис Instagram фото 43-летнего специалиста, на котором тот с улыбкой на лице приветствовал фанатов своей команды и посылал им сердечки.

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«Счастье? Какое же ты чмо», — кратко прокомментировал свой пост Денисов.

Александр Денисов via Instagram
Фото: Александр Денисов via Instagram

Тимощук — уроженец Луцка и воспитанник волынского футбола. С 1998 по 2007 год выступал за донецкий Шахтер.

Из стана «горняков» Анатолий перешел в санкт-петербургский Зенит. После завершения карьеры игрока он получил работу в российском клубе, заняв должность ассистента главного тренера.

За сборную Украины Тимощук выступал с 2000 по 2016 год. В ее составе он сыграл 144 матча. Анатолий — рекордсмен по количеству проведенных игр за национальную команду.

Ранее Тимощука лишили звания почетный гражданин Луцка.

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Теги:   Футбол Анатолий Тимощук Фото

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