«Его унижало понятие, что он — олигарх». Руководитель каналов Футбол объяснил решение Ахметова избавиться от Медиа Группы 30 августа, 12:06 Денисов возглавляет телеканалы Футбол (Фото:Александр Денисов via Instagram)

Директор каналов Футбол Александр Денисов объяснил решение миллиардера Рината Ахметова избавиться от своей Медиа Группы Украина.



О ситуации с прекращением вещания функционер рассказал в интервью YouTube-каналу Алексея Гончаренко.

«Я его очень давно знаю, он как раз всегда с гордостью говорил, что платит налоги. Это один из самых больших налогов, которые человек платит в этой стране.

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Да, его цепляло и унижало понятие, что он олигарх и будет под какими-то экономическими санкциями. Он должен был принять решение, которое он принял. Я думаю, оно непростое, потому что Ахметов очень любил медиа, восхищался этим, был в деталях, понимал", — сказал Денисов.

Также директор телеканалов Футбол заявил, что миллиардеру был интересен ТВ-бизнес. По его словам, бизнесмен смотрел все программы и шоу на ТРК Украина и футбол на одноименном канале.

Сообщалось, что Медиа Группа Украина до конца августа расстанется со всеми ключевыми сотрудниками, а активы компании будут продавать или сдавать в аренду.

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