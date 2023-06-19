«Он побил всех». Бывший соперник Александра Усика признал его лучшим боксером

19 июня, 15:37
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Усик победил Чисору единогласным решением судей (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Усик победил Чисору единогласным решением судей (Фото:Matchroom Boxing via Twitter)

Дерек Чисора, которого в свое время побил Усик, высказался о предстоящем поединке украинца с Даниэлем Дюбуа.

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По словам боксера, британцу в бою с Усиком может пригодиться прошлый опыт с Кевином Лореной, который тоже является левшой.

«Слушайте, у Дюбуа впереди хороший бой. Он боксировал с левшой Кевином Лореной в декабре в моем карде. Он немного намучился, но Кевин устал, и он его нокаутировал. Так что у Дэниеля есть мощь. Что будет делать Усик? Он будет держаться от этой силы как можно дальше и будет боксировать».

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«Давайте будем честны, Усик дрался со всеми и всех победил. Значит он лучший», — сказал Чисора в интервью Seconds Out.

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Отметим, что бой между Дюбуа и Усиком должен состояться в августе этого года в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что известно сколько заработают боксеры за свой поединок.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Александр Усик Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

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