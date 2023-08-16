Дом с 25 спальнями и личный самолет. Фантастические подробности контракта Неймара с саудовским клубом

16 августа, 18:36
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Неймар (Фото:twitter.com/Alhilal_EN)

Неймар (Фото:twitter.com/Alhilal_EN)

Звезда сборной Бразилии Неймар официально перешел в Аль-Хиляль.

Футболист заключил контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на сезон.

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Как сообщает The Sun, новичок просил у саудовского клуба определенные условия:

Видео дня

  • Дом с 25 спальнями и бассейном 40×10 метров, три сауны.
  • 5 штатных работников дома.
  • Три автомобиля: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán и личный круглосуточный водитель.
  • Счета за рестораны, гостиницы и другие расходы во время его выходных дней будет оплачивать клуб.
  • Персональный самолет.
  • 500 тысяч евро за каждую публикацию в социальных сетях, рекламирующую Саудовскую Аравию.
twitter.com/Alhilal_EN
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
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Ранее сообщалось, что Мудрик удивил своими особыми условиями в Челси.

Напомним, что испанский клуб отказался от трансфера чемпиона мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Неймар

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