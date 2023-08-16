Дом с 25 спальнями и личный самолет. Фантастические подробности контракта Неймара с саудовским клубом 16 августа, 18:36 Неймар (Фото:twitter.com/Alhilal_EN)

Звезда сборной Бразилии Неймар официально перешел в Аль-Хиляль.

Футболист заключил контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на сезон.

Как сообщает The Sun, новичок просил у саудовского клуба определенные условия:

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Дом с 25 спальнями и бассейном 40×10 метров, три сауны.

5 штатных работников дома.

Три автомобиля: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán и личный круглосуточный водитель.

Счета за рестораны, гостиницы и другие расходы во время его выходных дней будет оплачивать клуб.

Персональный самолет.

500 тысяч евро за каждую публикацию в социальных сетях, рекламирующую Саудовскую Аравию.

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

Ранее сообщалось, что Мудрик удивил своими особыми условиями в Челси.

Напомним, что испанский клуб отказался от трансфера чемпиона мира.