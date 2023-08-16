Дом с 25 спальнями и личный самолет. Фантастические подробности контракта Неймара с саудовским клубом
Неймар (Фото:twitter.com/Alhilal_EN)
Звезда сборной Бразилии Неймар официально перешел в Аль-Хиляль.
Футболист заключил контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на сезон.
Как сообщает The Sun, новичок просил у саудовского клуба определенные условия:
- Дом с 25 спальнями и бассейном 40×10 метров, три сауны.
- 5 штатных работников дома.
- Три автомобиля: Bentley Continental GТ, Aston Martin DBX, Lamborghini Huracán и личный круглосуточный водитель.
- Счета за рестораны, гостиницы и другие расходы во время его выходных дней будет оплачивать клуб.
- Персональный самолет.
- 500 тысяч евро за каждую публикацию в социальных сетях, рекламирующую Саудовскую Аравию.
Ранее сообщалось, что Мудрик удивил своими особыми условиями в Челси.
Напомним, что испанский клуб отказался от трансфера чемпиона мира.